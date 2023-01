Questo set LEGO di Star Wars è bellissimo e in offerta (-20%)

La meraviglia è servita su Amazon con questo set LEGO di Star Wars che riproduce un fantastico Tie Bomber, un caccia bombardiere dell’Impero Galattico. Acquistandolo oggi puoi averlo a soli 51 euro, grazie allo sconto del 20% applicato sul listino. E non devi aspettare troppo per riceverlo perché potrai riceverlo a casa già nella giornata di domani.

Set LEGO di Star Wars: il Tie Bomber tutto da costruire

Questo set LEGO permette di costruire una perfetta riproduzione del TIE Bomber, il temibile caccia bombardiere dell’Impero Galattico, con tanto di cabina di pilotaggio apribile, uno spazio per una minifigure, vano testata con funzione di lancio, spazio per 4 bombe e 2 shooter.

Tra le minifigure incluse troviamo Darth Vader con spada laser, il vice ammiraglio Sloane, un pilota imperiale e una figura del Droide Gonk. Il TIE Bomber fatto interamente di LEGO una volta costruito permette di trasportare le bombe e di “sganciarle” facilmente sull’obiettivo.

Adatto per bambini e bambine da 9 anni in su, ma vista la sua declinazione pensiamo anche ad un pubblico più adulto, è un’idea regalo perfetta per tutti gli appassionati della saga classica di Star Wars che permette di costruire una delle navi iconiche del franchise.

Ti consigliamo dunque di affrettarti per far tuo questo set al conveniente prezzo di 51 euro grazie allo sconto del 20% subito applicato sul listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.