Questo Smartphone Samsung costa solo 133€ grazie al COUPON esclusivo!

Samsung Galaxy A52s 5G: il tuo prossimo smartphone?

Il processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G del Samsung Galaxy A52s 5G offre prestazioni fluide e reattive, ideali per il gaming, lo streaming video e la navigazione web. Con una memoria RAM da 6GB, multitasking impeccabile è garantito, mentre i 128GB di memoria interna offrono ampio spazio per archiviare foto, video, musica e app.

Grazie al display Super AMOLED da 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120Hz,lo smartphone offre immagini nitide, fluide e vibranti. La tecnologia Eye Comfort Shield riduce l’affaticamento degli occhi, consentendo un utilizzo prolungato del telefono senza preoccupazioni.

La fotocamera posteriore quadrupla, composta da un sensore principale da 64MP, un sensore ultra-grandangolare da 12MP, un sensore di profondità da 5MP e un sensore macro da 5MP, cattura foto e video di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. Con la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e l’intelligenza artificiale, la qualità delle immagini è eccezionale.

La batteria da 4.500 mAh del Samsung Galaxy A52s 5G garantisce un’autonomia di oltre 24 ore, consentendo un utilizzo continuo per l’intera giornata senza necessità di ricarica frequente. Inoltre, la ricarica rapida da 25W assicura una ricarica veloce quando necessario.

Compatibile con le reti 5G, offre velocità di connessione fino a 100 volte superiori rispetto alle reti 4G. Questo permette di scaricare file di grandi dimensioni, guardare video in streaming in alta definizione e giocare online senza lag o buffering.

