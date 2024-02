Questo smartwatch Xiaomi a 38,99 euro su Amazon è un affare DA SOGNO

Come estensione del tuo smartphone e per il supporto all’attività fisica e al monitoraggio della salute lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active è perfetto. Questo fantastico smartwatch può essere tuo a soli 38,99 euro su Amazon grazie all’offerta odierna. Un affare che non puoi farti scappare.

Xiaomi Redmi Watch 3 in offerta: cosa sa fare questo smartwatch

Xiaomi Redmi Watch 3 è dotato di un display ampio da 1,83 pollici con cui potrai godere di colori intensi e di una visione nitida e dettagliata, che ti permetterà di visualizzare istantaneamente tutte le informazioni di cui hai bisogno, dalle notifiche dei messaggi ai tuoi dati di allenamento.

Grazie alla connettività Bluetooth, potrai gestire le tue chiamate direttamente dall’orologio con un solo tocco, per una maggiore praticità e comodità durante il lavoro o l’allenamento. E con il sensore ottico per ossimetria professionale, potrai monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca in tempo reale, ricevendo avvisi immediati in caso di variazioni anomale, per garantire il tuo benessere in ogni momento della giornata.

I 200 quadranti e più tra cui scegliere conferiscono un forte elemento di personalizzazione alla tua esperienza d’uso. Dal punto di vista del design, inoltre, la cornice centrale con finitura metallica rende questo orologio smart classico e raffinato, mentre la custodia in NCVM e la finitura metallica ne esaltano ulteriormente l’estetica.

Il prezzo in offerta di Xiaomi Redmi Watch 3 è di soli 38,99 euro. Talmente basso da non crederci.