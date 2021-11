Questo spazzolino ti regalerà un sorriso (FOLLE -67%)

Gli spazzolini elettrici sono tutto fuorché una novità. Tuttavia negli ultimi anni si sono moltiplicati grazie ad una serie di novità che ne hanno cambiata completamente l'esperienza: formule ricaricabili, miglior efficienza, connessione Bluetooth che li trasforma in strumenti di conoscenza per l'igiene orale e altri dettagli li hanno resi mainstream come mai prima d'ora. Il successo era già stato notevole durante lo scorso Black Friday, ma ci sono tutte le premesse per immaginare un grande successo anche in questa occasione. Oral-B, con il proprio Smart 4, sta già gettando le basi per la scalata.

Igiene orale, sconto TOP

Oral-B Smart 4 4500 è uno spazzolino elettrico con 3 modalità di spazzolamento, 2 testine in dotazione, batteria al litio ricaricabile e confezione “Black Edition” che la rende ideale come simpatico regalo di Natale. La confezione ha però un vantaggio ulteriore a rafforzarne l'appetibilità: uno sconto del 63% ne accompagna la discesa in campo durante questo Black Friday, abbattendo così il prezzo da 134,9 a 49,99 euro. Esatto: 84,91 euro risparmiati e prezzo che scende anche al di sotto delle più recenti offerte lampo disponibili su Amazon. Prezzo speciale a tutti gli effetti, insomma, per regalare un modo completamente diverso di pensare allo spazzolamento quotidiano.

La batteria dura fino a 2 settimane con una sola ricarica. La possibilità di collegare lo spazzolino all'app ufficiale tramite Bluetooth consente di monitorare il modo in cui ci si sta lavando i denti, la pressione che si sta esercitando ed i tempi di spazzolamento generale. L'app diventa così un momento di formazione che consente di percepire in modo chiaro come e dove si sta spazzolando meglio o peggio, potendo così educare il proprio modo di lavare i denti nel tempo per arrivare a migliori risultati grazie ad una semplice auto-educazione.

Uno spazzolino bluetooth può dunque insegnare molto, tanto ad un bambino quanto ad un adulto. Insegna, soprattutto, a non spazzolare distrattamente e per pochi secondi, ma coadiuvando questa operazione per ottimizzarne i risultati. Lo sconto del Black Friday è del tutto sopra le righe e questo ha già portato Oral-B Smart 4 tra i prodotti più venduti del momento su Amazon. Ed il Black Friday è ormai dietro l'angolo (dopodiché l'offerta andrà a scadere).