Questo Tablet PC lo paghi POCO e a Tasso Zero (coupon)

Un tablet PC significa avere a disposizione un prodotto che possa adattarsi a più utilizzi. Se sei in cerca di qualcosa del genere allora punta a Chuwi Hi10 GO, un concentrato di tecnologia. Attivando il coupon su Amazon hai l'occasione di risparmiare ben 30 euro sul prezzo di listino e farlo diventare tuo a soli 259,00€. Li vale questi soldi? Aspetta di leggere la scheda tecnica e saprai che la risposta è soltanto una: “sì”.

Con le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia lo ricevi in un batter d'occhio, in più se vuoi lo paghi finanche con finanziamento a Tasso Zero.

Tablet PC: prendi un Chuwi e non ti pentirai

Semplicissimo all'apparenza, questo Chuwi Hi10 GO nasconde al suo interno una scheda tecnica veramente ottima. In più racchiude il tutto all'interno di una scocca non solo moderna ma anche slim per concederti un dispositivo che non solo performa ma è anche bello a vedersi.

Montando come sistema operativo Windows 10, questo tablet PC ti fa volare grazie a un processore Intel che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, Praticamente ci puoi fare tutto quello che vuoi: dal navigare online al vedere video su un display da 10,1 pollici con risoluzione avanzata.

La fotocamera interna e quella esterna completano un'esperienza già elevata risultando comode e versatili. In più la batteria e le varie entrate rendono l'utilizzo una vera libidine.

Acquista subito il tuo tablet PC Chuwi su Amazon a soli 259,00€. Attivi il coupon e lo acquisti a un prezzo veramente ottimo. Con le spedizioni rapide e gratuite lo ricevi in pochissimi giorni.

Se poi vuoi pagarlo mediante finanziamento, opta per Cofidis come modalità di pagamento e andrai alla grande.