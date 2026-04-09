Quick Settings e menu contestuali più veloci per Windows 11

Ormai non passa giorno senza che Microsoft prometta un miglioramento in arrivo per Windows 11. In attesa di capire se l’impegno sarà onorato, oggi tocca a un annuncio che interessa due componenti chiave del sistema operativo: si tratta dei Quick Settings e del menu contestuale che si apre in seguito a un clic sul tasto destro del mouse. In entrambi i casi, attraverso un’ottimizzazione del codice e interventi mirati dovremmo assistere a una maggiore velocità di apertura.

Microsoft mette mano a Quick Settings e menu contestuali di Windows 11

Il gruppo di Redmond lo ha reso noto attraverso le pagine del sito Windows Latest. Partiamo dai Quick Settings, quel box dedicato alle impostazioni rapide che si apre con un clic sulle icone della connettività, del comparto audio e della batteria sui laptop, nella systray (oppure con la combinazione di tasti Windows+A). Il caricamento ora non è immediato, può impiegare fino a qualche secondo, ma la volontà è quella di renderlo istantaneo, sia per quanto riguarda l’interfaccia principale sia per i sottomenu. È in fase di test anche l’inclusione di un interruttore per attivare e disattivare il tema scuro.

Come anticipato, un altro aspetto su cui Microsoft si sta concentrando è quello relativo al menu contestuale che si apre facendo clic sul tasto destro del mouse, all’interno di Esplora file e in altri punti del sistema operativo (lo screenshot qui sotto è stato catturato sul desktop). Anche in questo caso, la volontà è quello di renderlo più rapido.

Non si tratta certo di cambiamenti rivoluzionari, ma di piccoli interventi che uniti ad altri di maggiore impatto come la barra delle applicazioni personalizzabile e una presenza meno invasiva dell’AI di Copilot contribuiranno a migliorare la piattaforma. Finalmente, la software house sembra aver iniziato ad ascoltare gli utenti e i loro feedback. Meglio tardi che mai.