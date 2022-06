Racchetta per zanzare ricaricabile e passa la paura, spedizioni GRATIS

Addio alle zanzare ma non solo, anche ai moscerini, alle mosche ed eventuali insetti che entrano in casa. Neanche ti devi avvicinare per salutarli definitivamente con questa racchetta elettrica ricaricabile che utilizzi con un solo gesto.

Semplice ed economica è persino un sistema 2 in 1 perché con la sua pedana di appoggio la tieni fissa e la utilizzi tutto il giorno. Che altro dirti se non che su Amazon costa appena 11€ quindi non farti problemi, anzi, collegati immediatamente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia per chi è abbonato Prime e anche per chi non lo è.

Racchetta per zanzare ricaricabile: e chi ti infastidisce più

So benissimo quanto possa essere fastidioso quel momento in cui ti stai per addormentare e tac: arriva la zanzara di turno che ti ronza nell’orecchio. E poi quando ti punge? Ti gratti e ti fai le croci con le unghie come se potessero funzionare… ahi ahi ahi.

Per fortuna con un singolo acquisto rimedi a tutto e non utilizzi neanche prodotti tossici per te, l’ambiente e ancora, per eventuali animali che hai in casa. Si tratta di questa racchetta ricaricabile che è comodissima, ha anche la sua base di appoggio ed è semplicissima da utilizzare.

La impugni e ti senti un po’ un tennista però in questo caso sei un po’ il mietitore delle zanzare. Ovviamente, come ti dicevo, la utilizzi anche per mosche e insetti vari senza avere rimorsi. Con la luce LED integrata attira gli animaletti verso di lei e fa tutto il resto.

Come si ricarica? Mediante una comodissima presa USB quindi la tratti come se fosse il tuo smartphone.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati subito su Amazon e non ci pensare più, acquisti questa racchetta per zanzare ricaricabile con appena 11€ se concludi l’acquisto al volo. Come ti dicevo, le spedizioni sono completamente gratuite anche se non hai Prime.

