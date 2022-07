Racoon Stealer: come proteggersi dal malware

Racoon Stealer è un malware già noto da anni, famoso per la sua capacità di estrarre dati immagazzinati all’interno di un browser.

In tal senso, password e cookie sono le vittime preferite da questo agente malevolo, anche se non disdegna le informazioni riguardanti carte di credito altri dati sensibili. Attraverso alcune modifiche, collegate all’evolversi della minaccia, il malware in questione si è dimostrato anche in grado di rubare criptovalute.

Stando agli esperti, gli hacker hanno perfezionato questo strumento che, ad oggi, è ancora più minaccioso rispetto al passato. In tal senso, la nuova versione appare in grado di rubare singoli file presenti sul computer, oltre che ottenere una lista completa delle app installate sul computer.

Quest’ultimo dato è utile ai pirati informatici per sapere a quali servizi legati alla vittima è possibile accedere.

Come evitare efficacemente Racoon Stealer

La prevenzione segue un po’ tutte le regole base a cui attenersi per evitare malware e agenti malevoli simili.

In tal senso, fare particolare attenzione agli allegati di email sospette. Gli aggiornamenti, soprattutto nell’ambito delle patch di sicurezza, sono essenziali sia a livello di sistema operativo che di browser. In generale, qualunque app non aggiornata dagli sviluppatori per un periodo medio-lungo dovrebbe essere evitate e sostituita con altri software.

L’adozione di un antivirus all’altezza della situazione poi, è pressoché fondamentale. Norton 360 Standard, in questo senso, è una delle migliori soluzioni possibili.

Stiamo parlando di una suite completa che, tra oltre al classico strumento di scansione ed eliminazione dei malware, include una VPN, un firewall, un password manager e diversi altri tool molto utili in ambito sicurezza e privacy.

La possibilità di utilizzare l’antivirus in ambiente Windows, macOS, Android e iOS, rende l’antivirus in questiona molto flessibile e adattabile a pressoché qualunque tipo di contesto. Grazie agli attuali sconti poi, Norton 360 Standard è disponibile a un prezzo più che conveniente.

