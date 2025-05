Radeon RX 9060 XT: clock più alto di RX 9070 XT e PCI-E 5.0 16X

La Radeon RX 9060 XT di AMD è ormai sempre più vicina e, nuove informazioni provenienti dal noto insider @momomo_us, rivelano ulteriori specifiche della nuova scheda che si posizionerà nella fascia media, per competere con la RTX 5060 Ti di Nvidia. Oltre alle conferme relative alle indiscrezioni precedenti, i dettagli più interessanti emersi tra le nuove informazioni riguardano la frequenza di funzionamento massima, che supera quella della RX 9070 XT.

AMD: Radeon RX 9060 XT con frequenza massima più alta della RX 9070 e PCI-E 5.0 16X

Stando a quanto emerso, AMD Radeon RX 9060 XT, che sarà basata sul processore grafico Navi 44, avrà una frequenza massima di ben 3320 MHz, sorpassando i 3100 MHz delle varianti più veloci della RX 9070 XT, ovvero l’offerta top di gamma della generazione attuale, basata su architettura RDNA 4.

Le nuove indiscrezioni sembrano tuttavia contraddire le precedenti su un punto in particolare, ovvero la connettività PCI-E 5.0, la quale funzionerebbe in modalità x16 anziché x8. Se confermato, si tratterebbe comunque di un vantaggio rispetto le proposte Nvidia, che nella fascia medio bassa opta ormai per la modalità 8X a partire dalla passata generazione. AMD eviterebbe inoltre possibili limitazioni prestazionali con il PCI-E 4.0 nelle piattaforme meno recenti.

Per il resto, le indiscrezioni confermano la presenza dei tre connettori per il monitor anticipati in precedenza. Sebbene non sia qualcosa di ancora ufficiale, ci si aspetta che la Radeon RX 9060 XT sia svelata al Computex che si terrà la prossima settimana. La scheda sarà dotata di 2048 Stream Processors e sarà disponibile in configurazioni di memoria da 16GB e 8GB. Prezzo, prestazioni e consumi rimangono ancora da confermare.

Nel frattempo, i rumor si concentrano già anche sulla prossima generazione di GPU Radeon RDNA 5, i cui dettagli sono emersi nel codice sorgente di vari software open source, come librerie e componenti. Stando a quanto scoperto, l’azienda di Sunnyvale potrebbe tornare a proporre modelli per competere con la fascia più alta di Nvidia. Insieme alle future Radeon sono anche stati scoperti riferimenti alle prossime schede Xe4 “Druid” di Intel. Tutti i dettagli sono consultabili nel nostro articolo dedicato.