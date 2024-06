Radeon Software 24.10.3 si aggiorna con ROCm 6.1.3 su Linux

Come annunciato da AMD, Radeon Software 24.10.3 si aggiorna su Linux con ROCm 6.1.3, introducendo così il supporto multi-GPU, il supporto beta per Windows Subsystem for Linux (WSL2), compatibilità con le schede Radeon PRO W7900 Dual Slot e supporto per la qualificazione del framework TensorFlow. Il pacchetto driver con la nuova versione di ROCm è da poco stato pubblicato in rete, nella pagina ufficiale AMD, e disponibile per il download. Questo tuttavia non è ancora presente nel repository ufficiale GitHub.

Radeon Software: le novità di ROCm 6.1.3

ROCm 6.1.3 è uno stack di AMD Radeon Software per la programmazione della GPU, con il quale è possibile sfruttare il calcolo generico sulla scheda video, calcolo ad alte prestazioni e calcolo eterogeneo, con diversi modelli di programmazione, tra cui HIP basata sul kernel della scheda video, OpenMP, Message Parsing Interface e OpenCL.

Di seguito tutte le nuove caratteristiche incluse nella nuova versione 24.10.3 di Radeon Software per Linux:

Introduzione del supporto TensorFlow tramite ROCm su specifiche GPU RadeonTM

tramite ROCm su specifiche GPU RadeonTM Aggiunta del supporto ufficiale per le GPU Radeon PRO W7900 Dual-Slot

Supporto ufficiale multi GPU per Radeon RX 7900XTX, W7900 e W7900 Dual-Slot

per Radeon RX 7900XTX, W7900 e W7900 Dual-Slot Supporto beta per ROCm tramite Windows Subsystem Linux (WSL) su piattaforme Windows.

Il nuovo driver Radeon Software 24.10.3 per Linux supporta ufficialmente le GPU RX 7900 XTX, RX 7900 XT e RX 7900 GRE per quanto riguarda la fascia consumer, mentre il supporto per la serie Radeon PRO include le PRO W7900, PRO W7900 Dual Slot e PRO W7800.

La nuova versione, tuttavia, è per adesso purtroppo compatibile soltanto con Ubuntu 22.04.3 HWE, mentre Ubuntu 24.04 LTS non è ancora ufficialmente supportato.

Nel frattempo, su Linux si aggiorna anche il componente Systemd 256.1, risolvendo un fastidioso bug che causava l’eliminazione accidentale della cartella home, e con essa, tutti i dati personali dell’utente tra immagini, documenti, musica, video, file scaricati e altro: ne abbiamo parlato dettagliatamente in questo articolo.