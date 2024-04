Radio a manovella solare e power bank: una CHICCA a 12€ in sconto Amazon

Voglio segnalarti un prodotto in doppia offerta Amazon davvero particolare e originale. Si tratta di una radio a manovella a energia solare che funziona tuttavia anche da pratico power bank per il tuo telefono e altri dispositivi elettronici. Il prezzo, in doppio sconto grazie al coupon da applicare in pagina, è di circa 12 euro.

Ti arriverà a casa un dispositivo versatile e affidabile progettato per affrontare le situazioni di emergenza e per offrire intrattenimento e informazioni in qualsiasi momento e ovunque tu sia.

Dotata di una potente batteria da 2000 mAh, la radio può essere facilmente ricaricata tramite cavo USB, pannello solare o manovella. La radio funziona naturalmente per il suo scopo convenzionale, garantendoti di ricevere trasmissioni AM e FM, ma è dotata anche di una potente torcia LED da 1W. Inoltre, collegando il telefono o un altro dispositivo elettronico può fornirti una pratica ricarica come un normale power bank.

Grazie all’antenna telescopica lunga fino a 30 cm e al circuito a semiconduttore avanzato, la radio offre una ricezione ad alta sensibilità e una precisione di sintonizzazione precisa. Inoltre, un indicatore LED del segnale di potenza ti aiuta a individuare facilmente la migliore posizione per una ricezione ottimale.

Un prodotto senza dubbio originale che puoi avere a circa 12 euro, ricordandoti però di applicare la casella del coupon sconto che trovi in pagina.