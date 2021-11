KID A MNESIA EXHIBITION: un viaggio nel mondo dei Radiohead

All'opera dei Radiohead, l'etichetta di prodotto musicale è sempre andata piuttosto stretta e ne è un'ennesima testimonianza il nuovo progetto KID A MNESIA EXHIBITION: non un album di inediti, non un EP, ma un viaggio multimediale in cui ci si potrà immergere a breve su computer e console.

La KID A MNESIA EXHIBITION apre il 18 novembre

Il progetto è stato inizialmente concepito come una mostra vera e propria, allestita in uno spazio fisico da visitare, ma la pandemia ha costretto a divedere i piani e a virare verso il digitale. L'esperienza sarà completamente gratuita: non bisognerà far altro che collegarsi a Epic Store (Windows, macOS) e PlayStation Store (PS5). Di seguito la descrizione e il trailer.

Kid A MNESIA è uno spazio onirico febbrile, un edificio costruito dall'arte e dalle creature, dalle parole e dalle registrazioni di Kid A e Amnesiac dei Radiohead scoperto una ventina di anni fa, riassemblato e rifornito di una nuova linfa mutante. Le registrazioni multitraccia originali di Kid A e Amnesiac si sparpagliano e si riformano in una serie di spazi impossibili o possibili popolati da creature altrettanto impossibili o possibili, circondati dall'arte di Stanley Donwood e Thom Yorke, creati all'incombere del nuovo millennio.

Per la band è l'occasione di promuovere la ristampa Kid A Mnesiac appena pubblicata che include i due dischi usciti nel 2000 e 2001, oltre a materiale inedito. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di giovedì 18 novembre: allora sarà possibile immergersi in questo nuovo viaggio onirico e multimediale confezionato da Thom Yorke e compagni.