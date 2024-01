Raffa è in streaming su Disney+: guardala ora

È arrivata da qualche giorno Raffa, la docuserie che racconta la vita e i successi di Raffaella Carrà, l’iconico personaggio televisivo che ha incantato l’Italia per più di una generazione. I tre episodi che compongono lo show sono disponibili in esclusiva in streaming su Disney+.

Raffa è in streaming: di cosa parla la docuserie

Grazie a questo documentario puoi lasciarti coinvolgere dalla straordinaria storia della regina della televisione italiana attraverso tre avvincenti capitoli, raccontati con passione e autenticità da numerose testimonianze, tra cui spicca la voce autorevole della scrittrice Caterina Rita, esperta nel delineare biografie appassionanti sulla vita dell’indimenticabile artista.

Con Raffa” su Disney, avrai accesso a un viaggio emozionante nel passato di Raffaella Carrà, una donna che ha segnato un’era nell’intrattenimento con la sua energia travolgente e il suo talento poliedrico. Non perdere l’opportunità di vivere i momenti più significativi della vita di Raffaella, dalla sua ascesa al successo fino agli affetti più personali, il tutto con uno sguardo autentico e toccante.

Per guardare Raffa e immergerti completamente nell’universo straordinario di Raffaella Carrà, abbonati subito a Disney+. L’esperienza di intrattenimento di altissima qualità ti aspetta, e con essa la possibilità di rivivere e celebrare la vita di una delle icone più amate della televisione italiana.

