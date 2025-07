Rafforza la sicurezza IT della tua azienda con NordLayer: offerta limitata

Una realtà che accomuna tutte le aziende è quella legata alle minacce informatiche. Tutte le aziende, infatti, regolarmente devono affrontare attacchi DDoS, campagne di phishing, furti di dati sensibili e tante altre tipologie di attacchi e criticità. Alla base di queste minacce non c’è solo l’abilità degli hacker, ma spesso anche l’assenza di basilari misure di sicurezza. NordLayer Business è la soluzione perfetta per tutte le aziende, e ora puoi acquistare il piano annuale con un importante sconto del 22%.

I rischi per la cybersecurity

Molte aziende si trovano ad affrontare rischi crescenti legati all’accesso da remoto e all’uso di dispositivi non protetti. Lavorare da casa o in mobilità, magari connessi a reti Wi‑Fi pubbliche, può esporre dati sensibili a intercettazioni. Inoltre, senza autenticazione a più fattori o un controllo centralizzato degli accessi, basta un solo account compromesso per mettere in pericolo l’intero sistema.

Anche i dispositivi non aggiornati rappresentano una minaccia, così come la mancanza di segmentazione della rete, che consente a un eventuale attacco di estendersi con facilità. NordLayer nasce proprio per risolvere questi problemi in modo semplice ed efficace. E ora è in promozione con piani a partire da meno di 7€ al mese.

NordLayer offre una soluzione completa per proteggere le aziende dai principali rischi informatici. Attraverso una VPN aziendale con crittografia avanzata, garantisce connessioni sicure ovunque, anche su reti pubbliche. Integra un’architettura Zero Trust, con autenticazione a più fattori e controllo dei dispositivi, consentendo l’accesso solo a utenti e hardware considerati conformi. La rete può essere segmentata per isolare i team e limitare la diffusione di eventuali minacce. Inoltre, NordLayer mette a disposizione funzionalità e strumenti in grado di prevenire attacchi e gestire tutto in modo semplice e sicuro.

Scegli il piano NordLayer (tra Lite, Core, Premium ed Enterprise) più adatto alle esigenze della tua azienda e metti al sicuro il tuo business.