Ragazze Elettriche: guarda la serie in streaming

I primi tre episodi di Ragazze Elettriche sono disponibili per lo streaming gratis su Prime Video: guarda subito la nuova serie, ti basta un abbonamento Amazon Prime attivo, lo stesso che utilizzi per approfittare delle offerte sull’e-commerce. Quelli successivi arriveranno nelle prossime settimane, uno ogni venerdì, fino a completare la stagione 1 (composta in totale da nove episodi).

La nuova serie Ragazze Elettriche è in streaming

Adattamento per il piccolo schermo dell’omonimo romanzo scritto da Naomi Alderman e noto come The Power nella sia versione in lingua originale, è un thriller basato su un concept piuttosto curioso. La storia è ambientata nel nostro mondo, ma per qualche bizzarra ragione, alcune adolescenti sono in grado di fulminare chiunque vogliano. Di seguito la sinossi e il trailer ufficiale pubblicato dalla piattaforma.

Ragazze elettriche è un thriller basato sull’acclamato romanzo di Naomi Alderman. Il mondo rappresentato è il nostro ma, per uno scherzo della natura, le adolescenti sviluppano il potere di fulminare chi vogliano. Il dono, di personaggi straordinari da Londra a Seattle dalla Nigeria all’Europa orientale, parte da un formicolio sulle clavicole a un totale ribaltamento degli equilibri di potere.

Nel cast di attori troviamo Toni Collette, Auliʻi Cravalho e John Leguizamo. Alla regia, invece, Ugla Hauksdóttir, Lisa Gunning, Logan Kibens, Neasa Hardiman e Shannon Murphy. L’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha assegnato al contenuto un voto medio pari al 62% da parte della critica.

Il rating della serie è 16+. Lo streaming su Prime Video, come già scritto gratis per tutti coloro in possesso di un abbonamento Amazon Prime attivo, supporta la risoluzione 4K Ultra HD con HDR. Questi i titoli dei primi tre episodi: Il futuro è nelle tue mani, Il mondo è in fiamme e Un nuovo Organo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.