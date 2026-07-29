Ragni e corona funebre: chiuso l'incredibile caso stalking di eBay

Si è appena concluso con un risarcimento milionario il caso di stalking che ha coinvolto alcuni ex vertici di eBay. Lo abbiamo ricostruito nel dettaglio in alcuni articoli pubblicati nell’ormai lontano 2020, quando la vicenda è venuta a galla. David Steiner e la moglie Ina, autori della newsletter EcommerceBytes, riceveranno 56 milioni di dollari per essere stati presi di mira con una campagna di molestie. La loro colpa è quella di aver pubblicato alcuni contenuti critici nei confronti del marketplace.

Caso stalking eBay chiuso con un risarcimento

Si è trattato di una vera e propria campagna intimidatoria, con la consegna a domicilio di pacchi con ragni e scarafaggi vivi, larve di mosche, una corona funebre, materiale pornografico, il libro Surviving the loss of a spouse (Sopravvivere alla perdita di un coniuge) e una maschera da maiale insanguinata. È stata anche accertata una violazione della proprietà privata per installare un localizzatore GPS sull’automobile.

Nel dettaglio, l’accordo trovato per chiudere la causa civile intentata nel 2021 prevede il pagamento di 46,15 milioni di dollari da parte di eBay, altri 2 milioni di dollari da Devin Wenig, ex CEO. Altri 500.000 dollari arriveranno da un’altra ex dirigente, Wendy Jones, e ancora 50.000 dollari da Steve Wymer. Sono previsti altri versamenti in favore di realtà non-profit.

Il comunicato con la posizione della società

Chiudiamo riportando in forma tradotta il comunicato pubblicato dalla società, un cui prende le distanze e condannando fermamente l’accaduto.