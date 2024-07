RAM Crucial 16GB DDR5: velocissima e in MAXI SCONTO Amazon (-40%)

Se avevi intenzione di assemblare un nuovo PC o di potenziare il tuo, approfitta di questa offerta da non perdere su questo banco di RAM Crucial da 16GB DDR5: grazie al 40% di sconto puoi acquistarlo a soli 46,99 euro invece di 77,99 e riceverlo subito a casa grazie alla spedizione Prime.

RAM Crucial 16GB in sconto: velocità per il tuo PC

Con una velocità impressionante di 5200MHz, questa RAM è progettata per spingere il tuo sistema al massimo delle sue capacità: e se supporta solo 4800MHz non preoccuparti perché questa RAM può eseguire il downclock automaticamente per adattarsi alle specifiche del PC in suo.

Ideale per essere utilizzata in combinazione con i processori Intel Core di 13a generazione e AMD Ryzen serie 7000, è perfetta per il gaming e per il lavoro. Il supporto a Intel XMP 3.0 e AMD EXPO sullo stesso modulo offre una flessibilità straordinaria, permettendoti di sfruttare al meglio le prestazioni del tuo sistema indipendentemente dalla piattaforma che utilizzi.

Con l’installazione di questa RAM potrai godere di un multitasking fluido e senza interruzioni, permettendoti di lavorare su progetti complessi, giocare ai tuoi titoli preferiti e gestire più applicazioni contemporaneamente.

Una grande offerta arrivata oggi su Amazon da non perdere: acquista la RAM Crucial da 16GB DDR5 a soli 46,99 euro invece di 77,99.