RAM Crucial Pro da 64GB con DDR5 a soli 141€ su Amazon!

Tra gli sconti di Amazon del giorno ci sono anche quelli che riguardano i moduli RAM Crucial Pro da ben, udite udite, 64GB. Sono l’ideale per un upgrade del PC pazzesco così da poter disporre di un maggiore quantitativo di memoria nella gestione dei software più pesanti o per le sessioni di gaming professionale. La promozione di oggi di Amazon permette, quindi, di acquistare due moduli da 432GB a soli 141,99 euro.

RAM Crucial Pro da 64GB: caratteristiche principali

Queste fantastiche RAM Crucial Pro presentano un elegante dissipatore termico in alluminio dal profilo ribassato per garantire gaming con frame rate più elevati, multitasking ottimizzato e produttività incrementata per lungo tempo. Sono compatibili con CPU per computer fissi Intel Core di 14a generazione o AMD Ryzen serie 7000 e superiori. Hanno una frequenza operativa di ben 5600MHz garantita dal modulo DDR5 per una velocità di trasferimento dati 1,88 volte più elevata rispetto alla DDR4. Inoltre non manca il supporto per Intel XMP 3.0 e AMD EXPO per un facile ripristino delle prestazioni.

Cosa state aspettando? Stiamo parlando di RAM di altissima qualità e dall’incredibile memoria di ben 64GB. Solo per oggi, su Amazon, possono essere vostre all’incredibile prezzo di 141,99 euro con la possibilità di pagarle a rate con Cofidis. Le consegne, infine, sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.