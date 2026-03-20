RAM introvabile e cara: l'allarme di SK hynix sul futuro del mercato

Si avvicinano tempi bui per chi vuole comprare o assemblare un nuovo PC, così come per chi ha intenzione di potenziare quello che ha già sulla scrivania. La crisi della RAM che ormai da qualche mese sta scombussolando il settore non terminerà tanto presto: parola di SK hynix. Secondo la previsione del gruppo sudcoreano, il mercato non tornerà a una situazione di normalità almeno fino al 2030.

SK hynix sulla crisi della RAM: brutte notizie

Uno scenario eccessivamente pessimista? Probabilmente no, considerando da chi arriva la valutazione. Ricordiamo che la società è uno dei tre player principali di questo ambito (insieme a Samsung e Micron). Il presidente Chey Tae-won ha affermato che i problemi attuali che interessano la catena di fornitura non saranno risolti prima di quattro o cinque anni.

Come noto, la responsabilità è da attribuire soprattutto ai giganti dell’AI, intenzionati ad acquistare tutti i moduli di memoria in circolazione per allestire altri data center. Il risultato è che nel segmento consumer o non se ne trovano più o sono venduti a prezzi da capogiro. La situazione è talmente fuori controllo che qualcuno ha iniziato a realizzare banchi RAM fake per non lasciare gli slot vuoti nel case.

Dal canto suo, SK hynix ha dato il via alla costruzione di nuovi impianti produttivi, con la consapevolezza che potrebbero comunque non essere sufficienti per soddisfare la domanda attuale.

E se scoppia la bolla dell’AI?

Proviamo solo per un attimo a immaginare cosa accadrebbe se davvero dovesse scoppiare la bolla dell’intelligenza artificiale. Ci ritroveremmo poco dopo con il mercato invaso da memorie che nessuno sarà disposto ad acquistare, proposte a prezzi stracciati. Un’ipotesi remota? Al momento sì, ma qualcuno autorevole come il CEO di Google sembra aver iniziato a prenderla in considerazione: prima o poi la crescita è inevitabilmente destinata a rallentare. Tutto sta nel prevedere quando accadrà.