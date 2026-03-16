 RAM in sconto, incredibile ma vero: banchi DDR5 (32 GB) Corsair
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RAM in sconto, incredibile ma vero: banchi DDR5 (32 GB) Corsair

Due banchi di RAM DDR5, per un totale di 32 GB, pronti per l'overclocking e con illuminazione RGB: lo sconto sui moduli Corsair Vengeance.
RAM in sconto, incredibile ma vero: banchi DDR5 (32 GB) Corsair
Tecnologia PC Hardware
Due banchi di RAM DDR5, per un totale di 32 GB, pronti per l'overclocking e con illuminazione RGB: lo sconto sui moduli Corsair Vengeance.

Si fatica a crederlo, ma su Amazon c’è la RAM in sconto: l’evento dedicato alle Offerte di Primavera ha tagliato il prezzo del bundle che unisce due banchi DDR5 (6000 MHz) della serie Corsair Vengeance, per un totale di 32 GB. L’occasione è ghiotta per chi vuol effettuare l’upgrade del computer oppure assemblarne uno nuovo. Come molti ormai sanno, il settore ha fatto registrare forti rincari negli ultimi mesi e la situazione non sembra destinata a migliorare ancora per molto tempo.

Compra la RAM in sconto

Corsair Vengeance: l’offerta su 32 GB di RAM DDR5

Le prestazioni sono da top di gamma, come dimostra il voto medio di 4,7/5 ottenuto da oltre 1.300 recensioni sull’e-commerce. Integra un sistema di illuminazione RGB dinamica a dieci zone con colori ultrabrillanti, regolabili singolarmente per ciascun modulo, incastonati all’interno di una barra panoramica per un effetto scenografico di sicuro impatto. È garantita la compatibilità con AMD EXPO e all’overclocking così da poter intervenire in fase di customizzazione. Trovi tutte le altre informazioni nella pagina dell’e-commerce dedicata all’articolo.

I banchi di RAM della gamma Corsair Vengeance

Il prezzo consigliato è di 621,99 euro, ma con lo sconto del 40% disponibile in questo momento puoi acquistare i due banchi di RAM DDR5 (per un totale di 32 GB) della gamma Corsair Vengeance al prezzo di 373,99 euro. L’affidabilità è senza compromessi: Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione, assicurando la consegna gratuita a casa già entro domani.

CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 AMD EXPO Intel XMP iCUE Memoria Compatibile per Computer - Grigio (CMH32GX5M2E6000Z36)

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Il tempo sta per scadere: la Festa delle Offerte di Primavera è ormai agli sgoccioli e le promozioni dureranno ancora per poche ore. Fai uno salto sulla sezione dedicata all’evento per scoprire gli sconti più interessanti rimasti. In queste pagine raccogliamo alcune delle occasioni migliori tra PC e componenti hardware, come questo caso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
16 mar 2026
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