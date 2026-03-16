RAM in sconto, incredibile ma vero: banchi DDR5 (32 GB) Corsair

Si fatica a crederlo, ma su Amazon c’è la RAM in sconto: l’evento dedicato alle Offerte di Primavera ha tagliato il prezzo del bundle che unisce due banchi DDR5 (6000 MHz) della serie Corsair Vengeance, per un totale di 32 GB. L’occasione è ghiotta per chi vuol effettuare l’upgrade del computer oppure assemblarne uno nuovo. Come molti ormai sanno, il settore ha fatto registrare forti rincari negli ultimi mesi e la situazione non sembra destinata a migliorare ancora per molto tempo.

Corsair Vengeance: l’offerta su 32 GB di RAM DDR5

Le prestazioni sono da top di gamma, come dimostra il voto medio di 4,7/5 ottenuto da oltre 1.300 recensioni sull’e-commerce. Integra un sistema di illuminazione RGB dinamica a dieci zone con colori ultrabrillanti, regolabili singolarmente per ciascun modulo, incastonati all’interno di una barra panoramica per un effetto scenografico di sicuro impatto. È garantita la compatibilità con AMD EXPO e all’overclocking così da poter intervenire in fase di customizzazione. Trovi tutte le altre informazioni nella pagina dell’e-commerce dedicata all’articolo.

Il prezzo consigliato è di 621,99 euro, ma con lo sconto del 40% disponibile in questo momento puoi acquistare i due banchi di RAM DDR5 (per un totale di 32 GB) della gamma Corsair Vengeance al prezzo di 373,99 euro. L’affidabilità è senza compromessi: Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione, assicurando la consegna gratuita a casa già entro domani.

Il tempo sta per scadere: la Festa delle Offerte di Primavera è ormai agli sgoccioli e le promozioni dureranno ancora per poche ore. Fai uno salto sulla sezione dedicata all’evento per scoprire gli sconti più interessanti rimasti. In queste pagine raccogliamo alcune delle occasioni migliori tra PC e componenti hardware, come questo caso.