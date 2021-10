Ransomware, attacco alle patatine San Carlo

Dentro le patatine una volta c'era la sorpresina. Oggi, invece, c'è un ransomware.

Gli attacchi alle aziende continuano infatti a ripetersi e, dopo il noto attacco alla SIAE dei giorni scorsi, ora al centro dell'offensiva v'è la nota “San Carlo“. Secondo quanto appreso dall'agenzia AGI, il gruppo avrebbe già chiesto un riscatto che l'azienda ha immediatamente negato di voler pagare.

Ransomware, una minaccia nota e grave

Il tema Ransomware è noto e il tentativo è il solito: si accede riuscendo a far cadere nel tranello qualche dipendente, si accede alla rete dell'azienda, si vanno a nascondere i file dietro crittografia e si chiede un riscatto in cambio della liberazione dei dati. Qualora il riscatto non venga pagato, non solo i dati restano indisponibili, ma vengono anche pubblicati online con possibili problemi per privacy e progetti industriali.

In questo caso l'azienda delle patatine sembra avere chiaro in mente ciò che intende fare: i backup sono disponibili, il ripristino del sistema sarà meno oneroso di qualsiasi alternativa e non si cederà dunque al ricatto dei malintenzionati che hanno portato avanti l'offensiva. Resta il fatto che l'ennesimo grande marchio cade nella zona di rischio del ransomware, pericolo ormai costante e di grave impatto economico. Il problema è stato ormai affrontato anche ai massimi vertici politici, con il presidente USA che ha promesso una stretta e il fermo della rete REvil che ha fatto intendere quale sia il livello di sofisticazione raggiunto anche dagli inquirenti.