Scacco a REvil: colpo dell'FBI contro il ransomware

Sebbene ancora non si sia capito quale sia stata la mossa decisiva, l'esito sembra chiaro: scacco a REvil, partita all'FBI. Il gruppo ransomware più noto e pericoloso al mondo ha infatti improvvisamente chiuso i battenti, sparendo dal Web e vedendo bruscamente interrotte le attività. Capire cosa sia successo, tuttavia, è fondamentale perché consente di capire quale potrà essere il futuro di un meccanismo che in passato era già stato colpito, che è rapidamente risorto dalle proprie ceneri e che ha in attivo una folta rete di affiliati che potrebbero continuare ad operare.

La scomparsa del blog e di alcuni account Twitter correlati hanno fatto capire che qualcosa stava accadendo e la conferma è arrivata dai ricercatori di sicurezza: l'FBI, in collaborazione con altre realtà internazionali, sarebbe riuscita a carpire il controllo del cuore di REvil, ponendo fine alle sue attività. Reuters ipotizza anche la possibilità dell'arresto di alcuni dei responsabili, elemento che giustificherebbe l'accelerazione improvvisa nell'operazione.

REvil è il nome a capo degli attacchi ad Acer, Quanta e molti altri ancora, nonché al cuore degli screzi geopolitici tra Washington e Mosca. Da pochi giorni era nata una collaborazione multilaterale con gli USA al centro e finalizzata proprio alla lotta internazionale al ransomware: proprio la collaborazione con la Russia sarebbe a monte dell'abbattimento del network REvil.

This is a big deal. These groups are now being treated as a national security threat, and that means the U.S. and allies are going to be bringing the fight to them by any means necessary.

— Joseph Menn (@josephmenn) October 21, 2021