Ransomware MortalKombat: Bitdefender rilascia il decryptor

Buone notizie per chi, suo malgrado, si deve confrontare con una temibile minaccia come il ransomware MortalKombat.

Grazie al lavoro di Bitdefender è da ieri disponibile un apposito strumento di decrittografia per recuperare i dati “presi in ostaggio” dai cybercriminali. Si tratta di un tool universale e gratuito che permette di contrastare in maniera efficace il diffondersi della suddetto agente malevolo e tutte le sue varianti.

MortalKombat è un ransomware che deriva dal ceppo Xorist, identificato per la prima volta nello scorso mese di gennaio. Questo ha una caratteristica particolare: adotta un builder che offre ampio spazio di personalizzazione da parte degli hacker.

Nel corso dei primi mesi del 2023, il ransomware in questione si è dimostrato particolarmente efficace nei confronti degli utenti che effettuano compravendita di criptovalute per cui è diventato, nel giro di poche settimane, un vero e proprio spauracchio.

Il decryptor per il ransomware MortalKombat è stato rilasciato gratuitamente

Nel contesto degli attacchi ransomware, Bitdefender è un’azienda impegnata in prima linea per prevenire e risolvere situazioni già compromesse.

Secondo alcune stime, i programmi di decrittografia proposti da tale antivirus, hanno già fatto risparmiare circa 1,6 miliardi di dollari di riscatti non pagati ai criminali informatici. Non per niente, l’azienda propone ben 32 strumenti specifici, capaci di contrastare anche altri ransomware tra i più diffusi online.

Nel contesto del ransomware MortalKombat e di altri attacchi simili, Bitdefender mette in guardia gli utenti con alcuni consigli pratici.

Il principale canale di diffusione di tali minacce sono, senza ombra di dubbio, i messaggi di posta elettronica phishing. In questo senso, è bene fare sempre grande attenzione ai link su cui si clicca quando si riceve un’email sospetta.

Ovviamente, avere installato un antivirus funzionante, aggiornato e affidabile, offre ulteriori garanzie in tal senso.

Proprio Bitdefender, infatti, si propone come una soluzione più che apprezzabile in questo contesto.

Non solo: grazie alle attuali promozioni è possibile ottenere tutta la protezione di questa suite di sicurezza risparmiando fino al 62%.

