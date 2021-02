Nei giorni scorsi la notizia dell’attacco ransomware messo a segno nei confronti di CD Projekt RED, software house polacca nota nell’ambito gaming che di recente ha pubblicato il tanto atteso Cyberpunk 2077. Lo sviluppatore si è rifiutato di pagare il riscatto o di avviare una trattativa con i cybercriminali e le conseguenze non si sono fatte attendere: il codice sorgente del titolo, sottratto dai server durante la violazione, è stato venduto.

A svelarlo KELA, un’organizzazione attiva nel monitoraggio delle attività illegali che prendono vita nei meandri del Dark Web. I file rubati sono stati in un primo momento offerti tramite un’asta organizzata su un forum, ma l’offerta che ha portato alla vendita vera è propria sembra essere giunta attraverso altri canali.

Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6

— KELA (@Intel_by_KELA) February 11, 2021