Rapido come un lampo questo powerbank MINI che ti sorprende (14€)

Niente più corse contro il tempo per arrivare a casa prima che lo smartphone si spenga. Con questo powerbank che ti infili in tasca hai sempre a portata di mano una ricarica extra e persino a spesa minima: già economico di suo, con il coupon che spunti in pagina su Amazon te lo porti a casa con soli 14,99€. Un prezzo irrisorio proprio perché è basso ma ti regala la certezza di non rimanere mai a secco.

Non paghi neanche le spedizioni per riceverlo già a partire da domani grazie ai servizi Prime garantiti.

Powerbank minuscolo, ma non in termini di potenziale

Sarà pure piccolo ma chi l’ha detto che forte è sinonimo di grande? Questo powerbank non ha nulla da temere e soprattutto ti regala una ricarica completa ogni volta che ti serva senza se e senza ma. Con una capacità di 5000mAh lo colleghi a tablet, smartphone, wearable, smartwatch, praticamente a qualunque cosa tu voglia e lui fa il suo lavoro.

Ha i LED che ti fanno sapere sempre quanta energia è rimasta al suo interno così non hai brutte sorprese ma la cosa più entusiasmante è la tecnologia che custodisce al suo interno. Perché lo dico? Beh, c’è dell’intelligente in questo prodottino che non mette mai a rischio le batterie dei tuoi prodotti. Niente sovraccarichi, niente dispersione di calore inutile, nessun cortocircuito per andare sempre sul sicuro.

Ti faccio sapere, inoltre, che ha tre diverse porte: due USB e una MicroUSB per non scendere a compromessi.

Spunta immediatamente il coupon in pagina e portati a casa questo favoloso mini powerbank che paghi appena 14,99€ ma ti regala una comodità mai provata prima d’ora. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.