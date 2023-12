Rasa la tua barba in una sola passata col Rasoio Serie 5000 di Philips!

La rivoluzionaria tecnologia SkinIQ integrata nel rasoio Serie 5000 offre una rasatura avanzata, grazie a un sensore intelligente che monitora la densità dei peli ben 250 volte al secondo. Sfruttando queste informazioni in tempo reale, il rasoio regola automaticamente la potenza di taglio, assicurando una rasatura impeccabile e delicata.

Le lame SteelPrecision del rasoio Philips sono progettate per autoaffilarsi e possono muoversi con una straordinaria frequenza di 90.000 volte al minuto, garantendo una rasatura precisa e efficace, anche su peli lunghi o resistenti. Le testine flessibili del rasoio Serie 5000, capaci di ruotare a 360 gradi, si adattano perfettamente ai contorni del viso. Questa caratteristica consente al rasoio di seguire ogni curva, garantendo una rasatura dettagliata e confortevole.

Per una precisione ulteriore, il rasoio Serie 5000 è equipaggiato con un pratico tagliacapelli integrato, che semplifica il processo di rifinitura di barba e baffi.

Il motore e la batteria hanno una longevità di 7 anni, mentre le lame in acciaio autoaffilanti mantengono le loro prestazioni per ben 2 anni. Inoltre, la versatilità del rasoio si estende alla sua compatibilità con tutti gli adattatori di alimentazione USB in tuo possesso, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. il rasoio Serie 5000, un compagno di rasatura destinato a durare nel tempo.