Rasatura liscissima con Philips Bodygroom Serie 7000, prezzo TOP

Prenditi cura di ogni pelo di troppo con un sistema confortevole, semplice da usare e con lame di grandissima qualità. Il Philips Bodygroom Serie 7000 è lo strumento perfetto da tenere con te e non solo, grazie al kit incluso, lo porti ovunque tu vada. Compralo scontato del 28% su Amazon e ricevilo a casa in tempi record. Fallotuo a soli 64,99 euro mettendolo ora in carrello.

Philips Bodygroom Serie 7000 è il sistema che rende la rasatura un gioco da ragazzi. Non solo la semplifica, ma si prende cura della tua pelle. Se soffri spesso di irritazione post rasatura o di problemi come brufoletti e peli che ricrescono in modo disordinato, grazie a questo strumento hai un alleato. Il kit con cui arriva è completo di tutto. Infatti, include al suo interno:

Testine intercambiabili di varie misure (da 1 mm a 7 mm) ;

; il pettine per parti intime;

la testina per rifinire;

la testina del rasoio flessibile 2D;

l’accessorio per la schiena,

la custodia da viaggio.

Il rifinitore è piccolo e confortevole tra le mani, inoltre è leggero e senza alcun filo. In questo modo lo usi senza alcun tipo di problema o necessità di far contorsionismo. Conta che è impermeabile per utilizzarlo sia a secco che con acqua e che hai dalla tua parte ben 120 minuti di autonomia. Se tutto questo non basta, il marchio le ha pensate tutte e sulla testina principale ha integrato persino una luce. Ciò significa che riesci a individuare ogni pelo di troppo e tagliarlo con successo per un risultato da vero professionista direttamente nel bagno di casa tua.

Collegati ora su Amazon e compra subito il tuo Philips Bodygroom Serie 7000 a soli 64,99 euro. Approfitta dello sconto del 28% disponibile in pagina e mettilo in carrello.