 Rasatura liscissima con Philips Bodygroom Serie 7000, prezzo TOP
Rasatura liscissima con Philips Bodygroom Serie 7000, prezzo TOP

Philips Bodygroom Serie 7000 è il perfetto rifinitore per prenderti cura dei peli di tutto il corpo: kit completo in sconto su Amazon.
Rasatura liscissima con Philips Bodygroom Serie 7000, prezzo TOP
Philips Bodygroom Serie 7000 è il perfetto rifinitore per prenderti cura dei peli di tutto il corpo: kit completo in sconto su Amazon.

Prenditi cura di ogni pelo di troppo con un sistema confortevole, semplice da usare e con lame di grandissima qualità. Il Philips Bodygroom Serie 7000 è lo strumento perfetto da tenere con te e non solo, grazie al kit incluso, lo porti ovunque tu vada. Compralo scontato del 28% su Amazon e ricevilo a casa in tempi record. Fallotuo a soli 64,99 euro mettendolo ora in carrello. 

Compralo su Amazon

Philips Bodygroom Serie 7000 è il sistema che rende la rasatura un gioco da ragazzi. Non solo la semplifica, ma si prende cura della tua pelle. Se soffri spesso di irritazione post rasatura o di problemi come brufoletti e peli che ricrescono in modo disordinato, grazie a questo strumento hai un alleato. Il kit con cui arriva è completo di tutto. Infatti, include al suo interno:

  • Testine intercambiabili di varie misure (da 1 mm a 7 mm);
  • il pettine per parti intime;
  • la testina per rifinire;
  • la testina del rasoio flessibile 2D;
  • l’accessorio per la schiena,
  • la custodia da viaggio.

Philips Bodygroom Serie 7000 - Rifinitore per uomo, testina flessibile 2D, tripla protezione, Testine intercambiabili, Rifinitura e rasatura intima, Impermeabile 100%, 120 minuti autonomia, BG7480/15

Philips Bodygroom Serie 7000 – Rifinitore per uomo, testina flessibile 2D, tripla protezione, Testine intercambiabili, Rifinitura e rasatura intima, Impermeabile 100%, 120 minuti autonomia, BG7480/15

64,99€ 89,99€ -28%
Vedi l'offerta

Il rifinitore è piccolo e confortevole tra le mani, inoltre è leggero e senza alcun filo. In questo modo lo usi senza alcun tipo di problema o necessità di far contorsionismo. Conta che è impermeabile per utilizzarlo sia a secco che con acqua e che hai dalla tua parte ben 120 minuti di autonomia. Se tutto questo non basta, il marchio le ha pensate tutte e sulla testina principale ha integrato persino una luce. Ciò significa che riesci a individuare ogni pelo di troppo e tagliarlo con successo per un risultato da vero professionista direttamente nel bagno di casa tua.

Collegati ora su Amazon e compra subito il tuo Philips Bodygroom Serie 7000 a soli 64,99 euro. Approfitta dello sconto del 28% disponibile in pagina e mettilo in carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 dic 2025

27 dic 2025
