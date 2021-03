Raspberry Pi 4 Model B, kit completo in offerta

Il Raspberry Pi 4 Model B è uno dei mini computer più popolari tra i maker. Per sfruttare al meglio le sue potenzialità è necessario acquistare vari accessori, ma esistono in commercio kit completi come quello di LABISTS che può essere acquistato ad un prezzo molto interessante su Amazon: solo 83,99 euro.

Kit completo per Raspberry Pi 4 Model B

Il Raspberry Model B non ha certo bisogno di presentazioni. Quello in offerta è il modello con 4 GB di RAM, affiancati dal processore quad core Broadcom BCM2711, due porte USB 2.0 Type-A, due porte USB 3.0 Type-A, due uscite micro HDMI, porta USB Type-C per l’alimentatore, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0 e Gigabit Ethernet (porta RJ45).

Il primo accessorio indispensabile (presente nella confezione del kit) è quindi l’alimentatore USB Type-C da 15,3 Watt (5,1 Volt e 3 Ampere). Ci sono inoltre tre dissipatori per il SoC e altri due chip, una ventola e una custodia di buona qualità. Gli utenti possono utilizzare il cacciavite in dotazione per il montaggio e la scheda microSD SanDisk Ultra da 32 GB con NOOBS che può essere inserita nel lettore USB.

Nel kit sono inclusi infine due cavi da micro HDMI a HDMI per il collegamento alla TV o al monitor e un mnauale (Quick Start Guide) in italiano. Il kit può essere acquistato su Amazon al prezzo di 108,99 euro che diventa 83,99 euro, utilizzando il coupon di 25 euro al momento del checkout (fino al 24 marzo).