Raspberry Pi 5 può ora emulare i giochi PlayStation 3

RPCS3 è un noto software di emulazione che consente di eseguire i giochi per PlayStation 3, la terza console di Sony uscita nel 2005, sui computer con Windows, macOS o Linux. Da poco, gli sviluppatori dell’emulatore hanno aggiunto anche il supporto per l’architettura ARM, consentendo l’emulazione anche sulle schede SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi 5.

RPCS3: l’emulatore PlayStation 3 supporta ora Raspberry Pi 5

La nuova versione di RPCS3, per il supporto nativo di hardware ARM64, come Raspberry Pi 5, per Linux, macOS e anche Windows, è stata rilasciata questa settimana. Grazie alla totale assenza di ulteriori software per la traduzione dell’architettura, le prestazioni di emulazione sono state notevolmente migliorate, con un beneficio diretto sulla velocità e la fluidità.

Uno degli sviluppatori, che ha acquistato la scheda SBC di Raspberry, ha deciso di installarlo sul Pi 5 per scoprire fino a che punto è possibile “sfidare i limiti dell’emulazione” di una delle console con l’architettura più complessa ed esigente in termini di risorse da emulare, nonostante i suoi 18 anni suonati.

L’obiettivo ambizioso conferma però il risultato modesto di RPCS3 su Raspberry Pi 5. Per via della GPU integrata piuttosto poco potente in termini di capacità di calcolo, oltre che essere ovviamente ben inferiore a quella di PlayStation 3, la scheda SBC ha avuto diversi problemi nel riuscire a far girare i giochi a 720p, con difficoltà persino a risoluzioni inferiori, come il 360p. La scheda di Rasberry è soltanto riuscita a far girare a 30 FPS i titoli alla risoluzione di PSP, con alcuni problemi che causavano l’interruzione dell’audio.

Al contrario, come anche mostrato nel video sopra, le prestazioni sono davvero ottime con hardware più potente, come i SoC Apple Silicon, dove l’emulazione girava al massimo della fluidità possibile, con un’esperienza davvero pari alla console.

Tutti i dettagli tecnici del caso, che spiegano come gli sviluppatori sono riusciti a emulare i giochi PlayStation 3 su Rasbperry Pi 5 e Apple Silicon, sono disponibili al completo nel post del blog ufficiale, da cui si può anche scaricare l’emulatore.