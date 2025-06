App Store: giro d'affari di 1.300 miliardi nel 2024

Dopo aver evidenziato la sicurezza garantita da App Store, l’azienda di Cupertino ha pubblicato altri dati statistici per sottolineare le opportunità di guadagno. Apple ha inoltre specificato che la maggioranza degli sviluppatori non paga nessuna commissione.

App Store: paradiso per gli sviluppatori

I dati pubblicati da Apple nel nuovo comunicato stampa autocelebrativo derivano da uno studio commissionato a due economisti, il professore Andrey Fradkin della Boston University Questrom School of Business e la dottoressa Jessica Burley di Analysis Group. Come evidenzia TechCrunch, quest’ultima ha lavorato per l’azienda di Cupertino durante vari procedimenti legali antitrust.

Lo studio dimostra che App Store offre agli sviluppatori più possibilità di monetizzare le loro app. Nel 2024 è stato registrato un giro d’affari globale di 1.300 miliardi di dollari. La maggioranza della somma deriva dalla vendita di beni e servizi fisici (circa 1.000 miliardi), mentre la vendita di beni e servizi digitali ha generato 131 miliardi di dollari. Gli sviluppatori hanno infine ottenuto ricavi per 150 milioni di dollari dalle inserzioni pubblicitarie presenti nelle app.

App Store ha una media di oltre 813 milioni di visitatori a settimana. Il giro d’affari negli ultimi cinque anni è più che raddoppiato in Europa, Stati Uniti e Cina. Nel comunicato stampa sono elencati gli strumenti offerti agli sviluppatori per distribuire le app e incrementare la loro visibilità. Il sistema di pagamento integrato protegge gli utenti contro frodi e abusi.

La pubblicazione di questi comunicati è iniziata casualmente dopo la sconfitta di Apple contro Epic Games negli Stati Uniti (ieri è arrivato l’ultimo aggiornamento) e la sanzione di 500 milioni di euro inflitta dalla Commissione europea per la violazione del Digital Markets Act. In entrambi i casi, Apple ha chiesto una commissione del 27% agli sviluppatori per l’uso di un metodo pagamento esterno.