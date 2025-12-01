 Raspberry Pi 5: versione con 1 GB di RAM e prezzi più alti
È disponibile la versione del Raspberry Pi 5 con 1 GB di RAM, ma sono aumentati quasi tutti prezzi a causa dell'incremento dei costi dei chip DDR4.
Tecnologia
Raspberry Pi

Eben Upton ha annunciato due novità per gli utenti che usano il popolare single-board computer. La prima è il lancio del Raspberry Pi con 1 GB di RAM. La seconda, meno piacevole, è l’aumento dei prezzi di alcune versioni di Raspberry Pi 5 e 4 che si aggiunge a quello già comunicato all’inizio di ottobre.

Raspberry Pi 5 con 1 GB di RAM

Il Raspberry Pi 5 è stato annunciato ad ottobre 2023. Fino ad oggi erano disponibili versioni con 2, 4, 8 e 16 GB di RAM LPDDR4X. La fondazione è ora aggiunto la versione con 1 GB di RAM, già in vendita tramite i rivenditori autorizzati. Gli utenti possono installare la recente versione di Raspberry OS basata su Debian 6.13 con kernel Linux 6.12.

Rimangono invariate le altre specifiche: chip Broadcom BCM2712 (CPU quad core Cortex-A76 a 2,4 GHz), GPU VideoCore VIIU, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, slot per microSD, due porte USB 3.0, due porte USB 2.0, Gigabit Ethernet, interfaccia PCIe 2.0 x1, header a 40 pin, power button e alimentazione da 5 Volt (tramite USB Type-C).

Il prezzo del nuovo Raspberry PI 5 è 45 dollari (circa 50 euro in Italia). È stata inclusa la maggiorazione dovuta all’incremento del costo della RAM LPDDR4X. Dopo quello annunciato all’inizio di ottobre, la fondazione ha comunicato un altro ritocco verso l’alto per altri sette Raspberry Pi:

Nuovi prezzi Raspberry Pi

A causa dell’incremento di domanda per le memorie ad alte prestazioni (HBM e DDR5) installate nei data center usati per l’addestramento dei modelli AI, i chipmaker hanno ridotto la produzione della memorie DDR4. Ciò ha portato all’aumento dei prezzi finali.

Teoricamente dovrebbe essere un problema temporaneo, a meno che non diventi una mossa speculativa. A quel punto, i prezzi dei Raspberry Pi potrebbero tornare al livello precedente.

Fonte: Raspberry Pi

Pubblicato il 1 dic 2025

Luca Colantuoni
1 dic 2025
