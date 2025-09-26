Raspberry Pi 500+: il PC contenuto in una piccola tastiera

Il Raspberry Pi 500+ è il nuovo PC all-in-one appena lanciato dalla casa, contenuto in una piccola tastiera meccanica. Il formato sembra proprio fare gola ai nostalgici dei computer con formati analoghi, come lo storico Commodore 64. Rappresenta un’evoluzione del Pi 400, lanciato nel 2020, e del suo successore Raspberry Pi 500. Si tratta di un prodotto molto curato, che è anche dotato di SSD da 256GB e 16GB di RAM, che punta a conquistare gli hobbisti dell’informatica, ma anche gli sviluppatori.

Raspberry Pi 500+: il nuovo computer che fa gola ai nostalgici

Raspberry Pi 500+ si basa sulla scheda SBC Pi 5, equipaggiata con CPU quad-core Arm Cortex-A76 da 2,4 GHz, supporto per doppio display 4K, Wi-Fi dual-band e molto altro.

La tastiera meccanica, caratterizzata da una piacevole tonalità bianca e dalla retroilluminazione RGB, è dotata di interruttori Gateron KS-33 Blue con steli personalizzati in grigio argento (RAL 7001), in grado di restituire piacevoli sensazioni sonore e tattili. I LED RGB, indirizzabili individualmente, sono programmabili per effetti personalizzati, mentre il controller RP2040 con firmware QMK enfatizza ulteriormente la personalizzazione. I tasti, verniciati a spruzzo e incisi al laser, sono rimovibili e compatibili con set acquistabili separatamente. Nella confezione è anche incluso un comodo estrattore.

Raspberry Pi 500+ ha già installato un SSD NVMe proprietario da 256 GB, con Raspberry Pi OS, collegato tramite uno slot M.2 2280. È possibile aggiornare l’archiviazione attraverso un pratico vano interno, che si può aprire con un utensile incluso, permettendo anche l’installazione di periferiche PCIe alternative.

I 16 GB di RAM LPDDR4X-4267 permettono al Pi 500+ di poter gestire carichi di lavoro gravosi, come server di compilazione, ma anche simulazioni di fluidodinamica computazionale, modelli di linguaggio di grandi dimensioni, o anche numerose schede aperte nel proprio browser. È anche possibile avviare Raspberry Pi 500+ da scheda SD o SSD esterni.

Il computer all-in-one è disponibile a 200€, e può anche essere acquistato in versione Desktop Kit, da 220€, con alimentatore USB-C da 27W, mouse, cavo micro HDMI – HDMI da 2 metri e una copia del manuale Pi Beginner’s Guide.