Raspberry Pi OS si aggiorna con migliorie ai settaggi e l'interfaccia

Raspberry Pi OS si è da poco aggiornato a una nuova versione rilasciata dalla Raspberry Pi Foundation. Il sistema operativo, basato sulla distribuzione Linux Debian, aggiunge numerosi miglioramenti per quanto riguarda l’interfaccia utente e le impostazioni.

Le novità della nuova versione di Raspberry OS

Con la nuova versione, Raspberry OS aggiorna innanzitutto il pannello e il file manager PCManFM, aggiungendo il supporto alla personalizzazione per più di due desktop. Oltre a ciò, il pannello permette di personalizzare anche il gestore finestre Wayland, installato ora come gestore predefinito in alternativa a Wayfire.

Ulteriori cambiamenti includono la procedura guidata di avvio per piwiz, che ora da la possibilità agli utenti di abilitare o meno Raspberry Pi Connect. Quest’ultimo è stato anche aggiunto all’installer del software consigliato, nonché a raspi-configutility rc-gui e rc-gui, allo scopo di semplificarne l’installazione e ottenere subito il desktop remoto in caso di necessità.

Raspberry Pi OS aggiunge poi il supporto per nuovi schermi touchscreen e per l’override del tasto di accensione hardware su Pi 5. Il componente raspberrypi-sys-mods ha ora una nuova regola che consentire agli utenti di modificare la retroilluminazione del sistema, oltre a poter impostare una dimensione maggiore del file di swap.

Wayfire Wayland corregge un crash che avveniva quando si aprivano più finestre Xwayland, oltre un bug del touchscreen che si verificava quando si toccavano aree dove non ci sono finestre. Tra le altre modifiche importanti, c’è ora il supporto per la whitelist che consente di limitare l’installazione solo per pacchetti specifici nel gestore gui-pkinst, l’helper di arresto pishutdown può ora far uso del comando pkill per chiudere il desktop, mentre il server VNC WayVNC ha una miglior gestione dei display virtuali e della crittografia.

Ad essere aggiornato su Raspberry Pi OS è anche il pannello wf-panel-pi su Pi Wayfire, con un migliore supporto per gli schermi più piccoli, una migliore gestione della tastiera e l’evidenziazione delle icone per i pulsanti della barra delle applicazioni, dove ora sono anche presenti icone di dialogo più adeguate.

Il resto dei cambiamenti è elencato nel dettaglio nel changelog consultabile nelle note di rilascio della pagina ufficiale, da cui è già disponibile al download la nuova versione.