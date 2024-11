Ray-Ban Meta, è legale filmare sconosciuti per strada?

Chi stava pensando di acquistare gli occhiali Ray-Ban Meta dovrebbe pensarci due volte prima di usare la fotocamera… La CNIL ha appena ricordato a Tech & Co la legislazione in vigore. Ed è più restrittiva di quanto si possa pensare.

Vietato usare gli occhiali Ray-Ban Meta per riprendere i passanti

Se la CNIL ha dovuto ricordare la legge, è perché la natura discreta delle telecamere degli occhiali smart presenta un aspetto intrusivo mai visto prima. Tuttavia, le regole in vigore sono le stesse applicate a qualsiasi dispositivo in grado di filmare, compresi gli smartphone.

La CNIL ricorda quindi agli utenti che devono rispettare le regole del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Possono filmare senza problemi gli sconosciuti per strada per “scopi strettamente personali“. In nessun caso le immagini possono essere diffuse, in qualsiasi forma: online, sui social network, in diretta o registrate, ecc. “L’uso del dispositivo sarebbe quindi contrario alle norme del RGPD“.

L’uso del dispositivo sarebbe quindi illegale se il contenuto venisse trasmesso. Gli utenti devono rispettare il “principio di correttezza e trasparenza, che prevede che le persone filmate o fotografate siano informate del trattamento dei loro dati personali e abbiano la possibilità di esercitare i loro diritti“.

In breve, le persone riprese in strada devono dare il loro consenso. Le società audiovisive hanno l’abitudine di far firmare alle persone riprese dei contratti di trasmissione. È difficile capire come chi filma con un iPhone o un Ray-Ban Meta possa fare lo stesso.

Filmare con gli occhiali smart o smartphone, non ci sono differenze

Queste limitazioni non riguardano solo gli occhiali smart. Qualsiasi dispositivo utilizzato per le riprese è soggetto a queste norme, compresi gli smartphone. Perché Meta è stato preso in considerazione in modo particolare?

Innanzitutto perché gli occhiali sono una nuova tecnologia. E come ogni innovazione, tende a spaventare le persone. In secondo luogo, la natura quasi invisibile del dispositivo può essere inquietante. I Ray-Ban Meta mostrano una luce intorno all’obiettivo durante la registrazione, ma questo indicatore è più discreto di una fotocamera per smartphone puntata su uno sconosciuto.

Sebbene Meta spieghi sul suo sito web che i suoi occhiali consentono di condividere “un punto di vista unico trasmettendo in diretta su Instagram e Facebook“, l’azienda specifica che è preferibile interrompere “la registrazione se una persona preferisce non essere ripresa“. Aggiunge inoltre che gli utenti dovrebbero essere “particolarmente attenti” alle persone che li circondano “prima di iniziare un live stream“. Ne prendiamo atto.

Quindi è davvero vietato filmare gli sconosciuti per strada? Sì, se si intende trasmetterli. Non se il contenuto è privato.