Razer Atheris: il top di gamma per gioco e lavoro scontato del 51%

I prodotti della Razer non meriterebbero certamente descrizioni visto che il marchio è ampiamente conosciuto per l’altissima qualità dei suoi prodotti, ma oggi dobbiamo assolutamente parlarvi del meraviglioso mouse Razer Atheris in promozione su Amazon. Il performante mouse wireless è venduto al prezzo di soli (ed è assolutamente il caso di dirlo) 29,44 euro invece di 59,99 euro. Lo sconto del 51% è veramente assurdo e permette di risparmiare ben 30 euro.

Razer Atheris: un mouse pazzesco

Il Razer Atheris è un mouse ottimizzato sia per il lavoro che per il gioco. Nonostante abbia un formato tascabile vi consentirà il massimo delle prestazioni, sia che voi stiate affrontando una battaglia di gioco o che stiate passando da una riunione all’altra. Presente una doppia connettività, con dongle USB da 2,4 GHz e Bluetooth, così che possiate connettervi in tutta semplicità a più di un dispositivo in qualsiasi momento.

Nonostante ciò è presente una batteria abbastanza capiente che garantisce un utilizzo privo di interruzioni per oltre 280 ore. Con un sensore ottico da 7.200 DPI, il Razer Atheris è dotato del DPI più elevato in assoluto per un mouse mobile e garantisce un’estrema precisione e un incredibile controllo su fogli di lavoro e bersagli di gioco. Infine è realizzato in un design dall’ergonomia migliorata, così da offrire un’incredibile comodità di presa anche per diverse ore.

Razer Atheris non è di certo un mouse destinato a passare inosservato e oggi è acquistabile al prezzo di 29,44 euro invece di 59,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata e la spedizione rapida e gratuita è curata direttamente da Amazon con il servizio Prime.

