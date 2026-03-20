Razer Basilisk Mobile: aumenta le possibilità di vincere spendendo meno

Approfitta anche tu di questa promozione sensazionale che ti consentirà di avere un mouse wireless da Gaming in grado di farti fare un passo in più verso la vittoria. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Razer Basilisk Mobile a soli 79,91 euro, anziché 99,99 euro.

Con lo sconto del 20% dunque potrai risparmiare e soprattutto potrai mettere le mani su un mouse wireless da Gaming eccezionale. Ti accorgerai subito della differenza e non potrai più tornare indietro. I tuoi avversari non riusciranno nemmeno a capire cosa li ha colpiti. Fai presto però perché un’offerta del genere ovviamente è destinata a durare poco.

Razer Basilisk Mobile: perché non bastano le abilità

È vero essere abili nei videogiochi è sicuramente il punto di partenza ma come per ogni cosa bisogna avere anche gli strumenti giusti. Con il mouse wireless da Gaming Razer Basilisk Mobile potrai aumentare notevolmente quella piccola finestra che ti permette di vincere. Sarai molto più veloce dei tuoi avversari e farai anche meno fatica.

Ha un design ergonomico e compatto così che il braccio, il polso e la mano rimangano in una posizione più naturale e confortevole. Gode di un fantastico sensore ottico Razer Focus X 18K che ti permetterà di essere velocissimo. Inoltre con la connessione wireless HyperSpeed (con il ricevitore incluso) garantisce affidabilità e zero lag. Potrai anche connetterlo in modalità Bluetooth. Inoltre è in grado di durare per 25 giorni con una singola ricarica o 45 giorni in modalità Bluetooth.

Affrettati perché chiaramente a questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Razer Basilisk Mobile a soli 79,91 euro, anziché 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.