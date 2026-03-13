 Razer Basilisk V3: mouse da gaming con 11 pulsanti programmabili (-45%)
Il mouse da gaming Razer Basilisk V3 ha ben 11 pulsanti programmabili, sensore da 26K DPI ed è in sconto al 45% su Amazon.
Il mouse da gaming Razer Basilisk V3 ha ben 11 pulsanti programmabili, sensore da 26K DPI ed è in sconto al 45% su Amazon.

Preferisci un mouse da gaming cablato piuttosto che wireless per essere sicuro di non avere lag e per non dover pensare a ricaricarlo o cambiare la batteria? Allora approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Razer Basilisk V3 a soli 46,99 euro, invece che 84,99 euro.

In questo momento c’è quindi uno sconto del 45% che taglia il prezzo drasticamente e ti fa risparmiare 38 euro sul totale. Probabilmente lo avrai capito ma per esserne certi te lo dico in modo chiaro: è il minimo storico. Ovviamente a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite, per cui fai in fretta.

Razer Basilisk V3 al minimo storico è da prendere subito

Senza ombra di dubbio possiamo dire che il mouse da gaming Razer Basilisk V3 a questa cifra è da prendere al volo. Nonostante sia un mouse cablato il prezzo originale è molto alto perché si presenta con delle prestazioni straordinarie. Offre ad esempio la bellezza di 11 pulsanti programmabili che ti consentono di avere tutte le scorciatoie che desideri per essere più veloci durante le tue sessioni di gioco.

È anche bello esteticamente, con 11 zone di illuminazione con colori RGB ed effetti personalizzabili. Ha un impugnatura ergonomica che ti consente di stare in una posizione più naturale e quindi di fare meno fatica. Puoi scorrere velocemente le pagine web e quelle dei documenti con la rotellina e poi avvalerti di un sensore preciso da 26K DPI.

Come dicevamo devi essere veloce perché l’offerta è troppo allettante per durare ancora molto. Per cui corri su Amazon e metti nel tuo carrello il Razer Basilisk V3 a soli 46,99 euro, invece che 84,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 mar 2026

Michea Elia
13 mar 2026
