Razer Basilisk V3 Pro: il mouse wireless da gaming che fa la vera differenza

Se vuoi avere un notevole vantaggio rispetto ai tuoi avversari durante le tue sessioni di gioco al computer allora dai un’occhiata a questa promozione e fai il colpaccio. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mouse wireless da gaming Razer Basilisk V3 Pro a soli 108,63 euro, invece che 179,99 euro.

Super sconto dunque del 40% che ti fa risparmiare più di 71 euro sul totale e ti consente di avere uno dei migliori mouse wireless da gaming in commercio. Una volta che lo avrai provato non tornerai più indietro perché la diffidenza rispetto ad altri dispositivi simili e abissale. Inoltre questa promozione ti permette di pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Razer Basilisk V3 Pro: mouse wireless da vero gamer

Se vuoi diventare un vero gamer allora non perdere questa promozione e acquista il mouse wireless da gaming Razer Basilisk V3 Pro. Il prezzo in questo momento è davvero speciale e non è da farselo scappare. Tra le tante cose che garantiscono prestazioni eccezionali troviamo ad esempio la rotella Razer HyperScroll con varie modalità di scorrimento che ti permetteranno di essere più veloce.

Ha 13 zone di illuminazione con più di 16,8 milioni di colori personalizzabili da tra cui scegliere per avere effetti cromatici davvero straordinari. Ha un design ergonomico che ti permette di impugnarlo in modo da rimanere con il polso della mano in una posizione più corretta senza affaticarsi. E poi con il sensore ottico da 30K avrai una reazione super veloce che farà la vera differenza durante i giochi.

Affrettati perché un’occasione del genere è più unica che rara. Quindi vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Razer Basilisk V3 Pro a soli 108,63 euro, invece che 179,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tra pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.