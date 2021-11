Razer Basilisk X Hyperspeed: wireless, gaming e a meno di 30 euro

Chi ha detto che per avere un mouse wireless ad alte prestazioni bisogna spendere un capitale? Oggi ti suggeriamo una delle migliori soluzioni per qualità/prezzo: il Razer Basilisk X Hyperspeed che raggiunge su Amazon il suo minimo storico scendendo sotto i 30 euro. Un affare assoluto.

Mouse gaming wireless Razer Basilisk X Hyperspeed: caratteristiche tecniche

Il Basilisk rappresenta un modello di riferimento per gran parte dei videogiocatori, in particolare per gli amanti degli sparatutto. Il Basilisk X Hyperspeed mantiene il design amato ormai da anni, in una veste completamente nera, sobria ed elegante. Si tratta di uno dei pochi mouse che ha mantenuto un’estetica essenziale, senza illuminazione RGB che lo rende adatto a qualsiasi ambiente. Il mouse, infatti, gode di una doppia modalità di connessione: wireless e Bluetooth. Nel primo caso, otterrai le prestazioni massime, in modo da ottenere una precisione e reattività senza compromessi, grazie al dongle in dotazione. In questo caso la batteria offre ben 285 ore di autonomia. In alternativa, per la produttività e l’uso professionale è possibile attivare la modalità Bluetooth, per un’autonomia che raggiunge le ben 450 ore. Da questo punto di vista senza dubbio una delle soluzioni più versatili del mercato.

Naturalmente però, l’aspetto più rilevante è la dotazione e le prestazioni aspetti che, come da tradizione, Razer non ha trascurato. Il mouse monta un sensore 5G esclusivo da 16.000 DPI per una precisione di tracciamento senza paragoni. I tasti destro e sinistro dispongono di interruttori meccanici Razer testati per 50 milioni di clic, in grado di garantire un’ottima durabilità ed una precisione esente da falsi e doppi clic. Naturalmente la dotazione di tasti, 6 in totale, sono completamente personalizzabili attraverso il software Razer Synapse. Da qui potrai configurare diversi profili e la livelli di risoluzione da switchare al volo attraverso il tasto dedicato posto sotto la rotella. Senza dubbio un mouse di gran livello rivolto ai giocatori più esigenti, che desiderano prestazioni al top, ma su un dispositivo senza cavi e ad un prezzo accessibile.

Grazie ad uno sconto del 44%, infatti, il mouse può essere acquistato su Amazon a soli 29,63 euro per un risparmio di ben 23,70 euro sul prezzo di listino.