Razer Kraken Tournament Edition al 23% di sconto | Offerte Amazon

Le Razer Kraken Tournament Edition si trovano in offerta su Amazon a 77,29€, con uno sconto del 23% e un risparmio effettivo di oltre 22 euro rispetto al prezzo di listino.

Questo modello è disponibile in colorazione bianca, nera, verde, nero-blu e rosa, rappresenta la fascia alta del noto brand di periferiche da gaming ed è ideale per i videogiocatori più esigenti. Sono over-ear e si connettono al PC via jack da 3.5mm, il cavo in dotazione è rivestito in tessuto per offrire una maggior resistenza.

La versione in sconto include anche il dispositivo THX Spacial Audio, che si collega al PC via USB e funziona come una sorta di scheda audio, migliorando l'esperienza di ascolto in gaming e offrendo 3 pratici tasti per il controllo del volume e per mutare e riattivare il microfono.

La qualità costruttiva è ottima, la scocca in plastica è piuttosto resistente, così come l'archetto superiore rivestito in eco-pelle e in tessuto. I cuscinetti ampi e spessi sono realizzati in memory foam e garantiscono un ottimo comfort anche dopo lunghe sessioni di gioco.

Oggi le Razer Kraken Tournament Edition sono disponibili in offerta su Amazon a 77,29€, con spedizione espressa Prime, consegna in 1-2 giorni lavorativi e possibilità di reso gratuito entro 30 giorni.