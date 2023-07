Razer Kraken Ultimate: ultime ore di Prime Day per averle a meno di 100€

Rendi le tue sessioni di gaming uniche e immersive come mai prima d’ora con le Cuffie Kraken Ultimate di Razer, ottime per un audio dinamico che ti catapulta nel pieno dell’azione.

Vivi un’esperienza senza precedenti con le cuffie Razer Kraken Ultimate

Se sei un appassionato di gaming e desideri vivere un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente, allora ti innamorerai delle Cuffie Kraken Ultimate di Razer. Grazie alla tecnologia avanzata di cui sono dotate, sei catapultato direttamente nel cuore dell’azione, sentendo ogni minimo dettaglio sonoro come se fosse reale. Infatti Razer è una delle aziende leader nel mondo del gaming, sa quindi come creare dispositivi di qualità in base alle richieste dei giocatori.

Con un design ergonomico e comodo, offrono un comfort prolungato anche nelle sessioni di gioco più intense. La struttura in alluminio e acciaio è leggera ma resistente allo stesso tempo, mentre i cuscinetti con gel refrigerante sono perfetti per le sessioni più lunghe. L’audio è impeccabile e super realistico grazie alla tecnologia THX SPATIAL AUDIO e al driver da 50 mm. Sin dal primo uso puoi ascoltare i passi dei tuoi avversari, le esplosioni nelle tue spalle e l’atmosfera dei paesaggi che ti circondano.

Ma non finisce qui, il microfono con cancellazione del rumore ti garantisce una comunicazione cristallina con i tuoi compagni di squadra. Inoltre, grazie al software Razer Synapse, puoi calibrare le cuffie come meglio preferisci. Non scordiamoci dello stile, attiva l’illuminazione Chroma RGB e crea profili differenti per i tuoi giochi preferiti memorizzando le tue impostazioni per un’esperienza di gioco unica e personalizzata.

