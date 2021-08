Razer Kraken V3 X: le cuffie da gaming che volevi (-25%)

Le Razer Kraken V3 X Ultralight sono in promozione su Amazon: con soli 60,23€ le acquisti rendendo le tue ore al computer un vero spettacolo sonoro. Il ribasso del 25% ti permette di risparmiare una ventina di euro, il che non è male. Con le spedizioni Prime le ricevi in men che non si dica, ma se sei cliente standard ti svelo un trucchetto.

Cuffie gaming? Allora devi avere le Razer Kraken V3 X

Le cuffie per il gaming sono un elemento indispensabile. Più sono di ottima fattura, più ti consentono di recepire tutti i rumori più particolari nelle tue partite online. Infatti avventurarsi nel mondo dei giochi senza un accessorio così importante è un po' da pazzi. Se quindi sei alla ricerca di un ottimo prodotto, le Razer Kraken V3 X Ultralight non ti deluderanno.

Disponibili in questa colorazione nera con dei tocchi che richiamano lo stile inconfondibile del marchio, le V3 X sono leggerissime e comodissime. Avvolgono i tuoi padiglioni auricolari in modo pressoché perfetto consentendoti un utilizzo che a fine serata non ti farà arrivare con dolori alla testa.

Ovviamente sono presenti dei driver da 40mm che riproducono i suoni in modo magistrale. Sono divisi in tre parti differenti per poter suddividere gli alti, i medi e i toni bassi e offrirti un suono esattamente più chiaro. Grazie a varie tecnologie implementate, quindi, avrai un esperienza Surround 7.1.

Non manca all'appello un microfono che negli anni è stato migliorato sia in termini di design che di ricettività: i tuoi compagni di sentiranno in modo perfetto.

Sei interessato? Allora acquista subito le Razer Kraken V3 X Ultralight su Amazon a soli 60,23€. Le ricevi a casa in appena 24 o 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard, scegli le consegne nei punti di ritiro e le avrai sempre gratuite ottenendo anche un buono sconto di 5€ se sarai idoneo.