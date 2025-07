Razer Leviathan V2: la soundbar compatta per PC in sconto Prime Day a meno di 90 euro

Con la Razer Leviathan V2 X migliorare l’audio del tuo PC non sarà mai stato così semplice ed efficace. Parliamo di una soundbar compatta da gaming pensata per essere posizionata proprio sulla scrivania, magari sotto al monitor, e che grazie agli sconti per i Prime Day di Amazon oggi ti costa pochissimo: 89,99 euro invece di 119,99. L’offerta è valida fino all’11 luglio o fino a esaurimento scorte e devi essere iscritto a Prime per usufruirne.

Design compatto che si traduce in una lunghezza di appena 40 centimetri pensata appunto per poterla infilare sotto il monitor e offrirti un suono cristallino e coinvolgente mentre ti diverti ai tuoi giochi preferiti, ma anche per guardare film o ascoltare musica mentre lavori.

Al suo interno nasconde due driver full-range e due radiatori passivi, che lavorano insieme per darti bassi potenti e dettagli audio che faranno la differenza. Si alimenta e trasmette audio con un solo cavo USB-C: ti basterà dunque collegarla a una porta del tuo PC ed è subito pronta a funzionare senza perdere tempo o troppi cavi in giro.

La soundbar dispone anche di un modulo bluetooth 5.0 tramite il quale potrai collegare i tuoi dispositivi al volo, come smartphone o tablet, in modo da riprodurre ad esempio la musica mentre sei seduto sul divano o sulla poltrona e senza dover interagire con il PC.

Ad arricchire il tutto, la retroilluminazione RGB Razer Chroma con cui personalizzare l’atmosfera con 14 zone di luce e tantissimi effetti dinamici, da gestire tramite l’app Razer Audio o Razer Synapse per costruire un’esperienza su misura. Insomma, una soundbar piccola, compatta, ma bestiale. Approfitta dei Prime Day e mettila sotto il monitor del tuo PC a soli 89,99 euro invece di 119,99.