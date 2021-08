Razer: Mouse, Tastiera e Cuffie a prezzo stracciato | Offerte Amazon

Razer propone un bundle di periferiche da gaming in forte sconto, il kit si trova in offerta su Amazon a 77€, uno sconto del 45% rispetto al prezzo solito.

Il bundle include un set completo di periferiche da gaming cablate:

Mouse Viper

Razer Viper è un mouse di fascia alta ideale per i videogiocatori più esigenti, con un sensore da 20.000 DPI e un polling rate a 8.000 Hz offre le massime prestazioni in giochi FPS. È la scelta ideale per i giocatori più competitivi, che prediligono i tioli eSports e necessitano della massima reattività. Il design simmetrico offre al Razer Viper la possibilità di essere usato sia dai destrorsi che dai mancini, i due tasti laterali sono presenti sia a destra che a sinistra, per un totale di 4 pulsanti programmabili.

Tastiera Cynosa Lite

La Cynosa Lite è una tastiera di fascia media di ottima qualità, il formato full size integra sia i tasti funzione che il tastierino numerico. Si tratta di un modello a membrana ottimizzato per i videogiochi, i tasti sono retroilluminati e i LED possono essere sincronizzati e controllati tramite il software Chroma.

Cuffie Kraken X Lite

Anche le cuffie Kraken X Lite si posizionano nella fascia media del mercato, un'ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni. Si connettono al PC via cavo jack da 3.5mm e possono essere collegate anche a schede audio o mixer esterni. Non manca un microfono integrato, indispensabile per comunicare con i propri compagni di squadra durante le sessioni di gioco.

Il ricco bundle di periferiche Razer è molto interessante, l'acquisto ideale per chi sta assemblando la propria postazione da gaming e cerca un set di periferiche completo e di ottima qualità. Questo kit oggi si trova in offerta su Amazon a 77€, con spedizione senza costi aggiuntivi Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.