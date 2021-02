Razer Naga Trinity: un mouse unico a un prezzo incredibile!

Di mouse ce ne sono davvero tanti: oggi ve ne proponiamo uno in offerta su Amazon che non solo presenta un design unico, ma anche delle caratteristiche incredibili. Stiamo parlando del Razer Naga Trinity che solo per oggi passa da 109,99 euro a soli 84,99 euro con uno sconto pari al 23%.

Razer Naga Trinity: caratteristiche principali

Il Razer Naga Trinity è dotato di 3 pannelli laterali intercambiabili, che consentono di selezionare la configurazione a 2, 7 e 12 pulsanti, in base alle vostre esigenze di gioco. Con un sensore ottico 5G da 16 000 DPI, i movimenti del mouse sono rapidi ed eseguiti perfettamente.

Con un massimo di 19 pulsanti programmabili, avete la massima libertà di scelta, che voi decidiate di assegnare il minimo indispensabile o di sfruttare al massimo questa funzionalità, creando tasti di accesso rapido a elementi, incantesimi o qualsiasi altro comando di gioco desiderato. Con l’accesso a una gamma completa di ben 16,8 milioni di opzioni di colori, potete personalizzare il vostro Razer Naga Trinity in modo esclusivo, per soddisfare le vostre trasformazioni magiche e colorazioni preferite.

Infine è dotato dei tasti meccanici pluripremiati Razer e vanta una resistenza leader nel settore, sino a 50 milioni di clic. Tutto questo può essere vostro all’esclusivo prezzo di soli 84,99 euro invece di 109,99 euro di listino.