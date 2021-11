Razer Viper Mini: piccolo formato e grandi prestazioni al 50%

Quello che ti proponiamo oggi è attualmente uno dei migliori mouse gaming per rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del Razer Viper Mini, un mouse ultraleggero pensato per il gioco competitivo, con performance eccezionali, oggi al minimo storico su Amazon con uno sconto del 50%.

Mouse gaming Razer Viper Mini: caratteristiche tecniche

Il design richiama naturalmente la gamma Viper con la quale condivide praticamente ogni dettaglio, a partire dal colore nero satinato che si alterna a rifiniture in nero lucido. La forma è del tutto simmetrica, adattandosi sia a mancini che a destrimani. Tuttavia, la presenza dei due pulsanti aggiuntivi sul lato sinistro lo rende più adatto a questi ultimi che ottengono un accesso più confortevole attraverso il pollice. Le dimensioni sono estremamente ridotte, con un peso che si ferma a soli 61 grammi. In sostanza, un mouse estremamente semplice e comodo da trasportare. Da questo punto di vista, una periferica che non si sottrae ad altri utilizzi al di fuori di quello gaming, con una grande versatilità e flessibilità.

Non manca l’illuminazione RGB a due zone: una per il logo ed una per la barra posto sotto. Naturalmente questa è completamente personalizzabile con effetti e una palette di 16 milioni di colori attraverso il software Razer Synapse. Parlando di prestazioni però, idea dalla quale nasce la proposta di Razer, il mouse monta un sensore da 8500 DPI. Anche questi personalizzabili con uno switch dedicato sotto la rotella per passare al volo da una risoluzione all’altra. I tasti destro e sinistro sfruttano gli innovativi interruttori ottici di Razer che riducono drasticamente la latenza ed offrono una precisione impareggiabile ad ogni clic. Il cavo SpeedFlex esclusivo di Razer garantisce movimenti fluidi e precisi, tanto da offrire le sensazioni di un dispositivo wireless. Insomma, sul piano delle performance senza dubbi uno strumento che non accetta compromessi.

Grazie allo sconto del 50%, il Razer Viper Mini può essere acquistato su Amazon a soli 24,99 euro, prezzo più basso mai registrato finora.