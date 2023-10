TV da 32 pollici in offerta lampo a 108 euro

Una segnalazione veloce prima del sold out: la TV da 32 pollici del marchio RCA è in offerta lampo su Amazon e può essere acquistata in questo momento al prezzo finale di soli 109 euro.

RCA: il televisore da 32 pollici in offerta lampo

Con pannello HD Ready (720p) e sistema di retroilluminazione LED, supporta la ricezione di tutti i canali del nuovo digitale terrestre e, collegando un dispositivo come Fire TV Stick o Google Chromecast è possibile trasformarla in una Smart TV per lo streaming di film, serie TV, video, partite ecc. Non mancano nemmeno altoparlanti stereo con Dolby Digital Audio. Il telecomando è in dotazione. Per saperne di più consulta la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 109 euro, grazie all’offerta lampo in corso su Amazon, puoi mettere in salotto o in qualsiasi altra stanza della tua casa la TV da 32 pollici del marchio RCA. La promozione è a tempo limitato e fino a esaurimento scorte.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in pochi giorni senza spese extra. Se la ordini subito sarà a casa tua entro questa settimana.

