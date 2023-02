Come vedere Real Madrid-Atletico Madrid in streaming

Real Madrid-Atletico Madrid porta nella cornice dello stadio Santiago Bernabeu uno degli incroci più suggestivi, attesi e spettacolari di tutta LaLiga: il derby della capitale spagnola va in scena per la giornata numero 23 del campionato. Un incrocio nella parte alta della classifica che definirà ambizioni e prospettive per Blancos e Colchoneros. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:30 di sabato 25 febbraio.

LaLiga: guarda Real Madrid-Atletico Madrid in streaming

Gli appassionati del grande calcio internazionale e i supporter delle due squadre hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata dalla piattaforma alla voce di Stefano Borghi. Come sempre accade in queste grandi occasioni, il big match sarà anticipato da analisi e aggiornamenti dell’ultimo minuto dagli spogliatoi, seguito poi da approfondimenti, interviste e highlight.

La classifica de LaLiga vede il Real Madrid in seconda posizione con 51 punti, otto meno della capolista Barcellona, ma costretto a guardarsi le spalle dall’inseguitrice Real Sociedad a due sole lunghezze di distanza. Quarto posto con 41 punti, invece, per l’Atletico Madrid, determinato a rimanere nella zona del tabellone utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

Così i due allenatori d’esperienza, Ancelotti e Simeone, dovrebbero schierarsi all’ingresso in campo. Ecco le probabili formazioni al fischio d’inizio.

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba, Modric, Tchoaumeni, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius;

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak, Molina, Savic, Hermoso, Reinildo, Llorente, De Paul, Koke, Carrasco, Morata, Griezmann.

I Blancos arrivano all’appuntamento dopo aver strapazzato il Liverpool (2-5) nella trasferta di Champions League ad Anfield e forti delle tre vittorie ottenuti negli ultimi quattro turni di campionato. Per i Colchoneros, invece, cinque bottini pieni nei sei ultimi incontri de LaLiga. Si ripropone ora il quarto di finale di Coppa del Re che ha visto passare il turno i padroni di casa per 3-1: mettiti comodo e guarda la partita in diretta streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.