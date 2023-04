Come vedere Real Madrid-Chelsea in streaming

Real Madrid-Chelsea porta in scena, al Santiago Bernabeu, un quarto di finale della Champions League disputato tra due big del calcio europeo, candidate alla vittoria finale della competizione. Con fischio d’inizio in programma alle ore 21:00 di mercoledì 12 aprile, la partita può essere vista anche su Sky e NOW, in diretta streaming per chi preferisce questa opzione.

Champions League: guarda Real Madrid-Chalsea in streaming

I Blancos arrivano alla sfida dopo essersi sbarazzati del Liverpool agli ottavi (con il risultato complessivo di 6-2), mentre i Blues hanno superato non senza qualche difficoltà il Borussia Dortmund (2-1).

I tifosi e gli appassionati del grande calcio internazionale possono guardare la partita in diretta su Sky e NOW oppure attraverso lo streaming su Mediaset Infinity+. In entrambi i casi si può contare sulla telecronaca in italiano.

Ecco le probabili formazioni che i due allenatori, Ancelotti e Lampard, dovrebbero schierare all’ingresso in campo,

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo Benzema, Vinicius;

Chelsea (4-3-3): Kepa, James, Fofana, Koulibaly, Cucurella, Gallagher, Fernandez, Kovacic, Sterling, Havertz, Joao Felix.

Nettamente a favore dei Blancos, i pronostici assegnano agli spagnoli il 56% di probabilità di vittoria e agli inglesi solo il 19%. Il restante 25% è invece attribuito a un ipotetico pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Nessun problema per chi desidera vedere Real Madrid-Chelsea dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme. È comunque bene prestare attenzione al fattore sicurezza, soprattutto se ci si connette attraverso reti aperte, pubbliche o condivise come quelle degli alberghi.

Una regola d’oro che vale per tutte le attività online, streaming compreso. I potenziali pericoli per dati e privacy possono essere tenuti lontani con strumenti dedicati, come quelli inclusi nella suite all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto). Ha tutto ciò che serve: una Virtual Private Network con server distribuiti a livello globale, un antivirus efficace e sempre aggiornato, spazio sul cloud per il backup crittografato, un gestore delle password e altro ancora.

