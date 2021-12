Real Madrid-Inter: dove puoi vederla in streaming

La truppa di mister Inzaghi ha la possibilità di chiudere il girone di Champions League alla grande, al primo posto, ottenendo la qualificazione agli ottavi nel migliore dei modi. Sulla strada dell'Inter c'è però un ostacolo non da poco, quel Real Madrid che stasera proverà in tutti i modi a difendere il primato sul terreno del Bernabeu. Il fischio d'inizio alle ore 21:00, con la partita da seguire in diretta su Sky Go, NOW e Infinity+.

Champions League: dove e come vedere Real Madrid-Inter

Nella trasferta madrilena, Džeko, Lautaro e compagni sono chiamati a dar seguito alle ottime prestazioni mostrate sui campi della Serie A. Solo così potranno ambire alla testa del Gruppo D e a un sorteggio più agevole per proseguire il cammino verso la coppa dalle grandi orecchie.

Per i nerazzurri sarà il primo ritorno al Bernabeu dopo la finale del 22 maggio 1010 in cui la formazione di Mourinho si laureò campione d'Europa, mettendo la firma sul triplete con la doppietta di Milito capace di stendere i tedeschi del Bayern Monaco. Questa sera il pallone inizierà a rotolare alle ore 21:00, sarà possibile il match tra Real Madrid e Inter in diretta su Sky Go, NOW e Infinity+.